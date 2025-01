Podcast

À la périménopause peut apparaître une sorte de brouillard mental. On se retrouve désorientée, on perd le fil de nos pensées, quand on ne bute par carrément sur les mots ou sur les noms. La gynécologue Lydia-Marie Scemama nous dit comment le repérer et y remédier.

