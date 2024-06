Documentaire

Douze femmes racontent comment elles vivent la ménopause, bouleversement qui peut paradoxalement s’avérer libérateur.

Filmées au travail, au volant, sur le dancefloor, et le plus souvent dans l’intimité, douze femmes d’horizons divers témoignent, avec émotion, ironie et une salvatrice distance, de la façon dont elles vivent leur ménopause et son cortège de mauvaises surprises. Au choix : bouffées de chaleur, prise de poids, perte du désir, insomnie, et, côté séduction, sentiment persistant d’invisibilité… Ces désagréments varient en nombre et en intensité selon les cas. Au fil des témoignages, malgré beaucoup d’humour et d’énergie, un sentiment de révolte émerge, et, avec lui, le désir grandissant de ne plus rien endurer en silence.

Sous le regard affûté de la documentariste Julie Talon (Préliminaires), se révèle une superbe galerie de portraits de femmes éprouvées mais aussi solaires, tatouées, coquettes et épanouies – la ménopause pouvant s’avérer libératrice. Séparation, virage professionnel… : certaines profitent de ce cheminement pour changer de vie et s’assumer enfin telles qu’elles sont, avec leur expérience, leur envie de séduire, leur refus de faire semblant et leurs kilos en trop, se libérant du regard des autres ou du leur, qui peut être « d’une sévérité extrême ».

Documentaire de Julie Talon (France, 2023, 53mn)

