Documentaire



À chaque greffe, c’est une course contre la mort qui s’engage. Équipe médicale sur le pied de guerre, pilotes de jets privés et motards de la gendarmerie mobilisés : les moyens mis en œuvre sont considérables et l’organisation sans faille car sauver une vie n’a pas de prix. Pendant un an et demi, nous avons suivi les premiers pas de patients sur le chemin de leur renaissance, pour un document exceptionnel. L’occasion pour chacun de se poser, en famille, une question essentielle : et vous, qu’êtes-vous prêts à donner ?