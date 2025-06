Podcast

Réactions disproportionnées, anxiété soudaine, sentiment d’insécurité chronique… Et si ces signaux étaient les échos silencieux d’un trauma ancien ? La psychologue clinicienne Gwénaëlle Persiaux et Anne Ghesquière nous invitent à explorer les effets visibles et invisibles des psychotraumatismes. Comment repérer ces blessures enfouies qui influencent nos comportements ? Comment activer en nous cette part sécure capable de nous ramener à l’apaisement ? Avec clarté et bienveillance, Gwénaëlle Persiaux nous guide à travers les mécanismes du trauma et les clés pour s’en libérer.