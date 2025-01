Documentaire

Les enfants qui ont subi des violences ou des négligences en sont à jamais marqués. Souvent, ils se sentent aussi coupables de ce qui leur est arrivé, trouvent des excuses au comportement des adultes qui étaient censés les protéger. Avec différentes approches, des artistes tentent de faire la lumière sur cette part d’ombre qui a obscurci leur vie.

Dans son film documentaire « Hinter guten Türen » (inédit en français), Julia Beerhold raconte la violence qu’elle et son frère ont subi de la part de leurs parents. Ne sachant pas faire la différence entre l’amour et les coups, elle tombera sous l’emprise de plusieurs personnes malveillantes au cours de sa vie. Malgré tout, pardonner à ses parents était une étape essentielle à sa guérison. Le rappeur suisse Stress a mis longtemps à comprendre que sa dépression pouvait être liée à son enfance difficile en Estonie, à la brutalité de son père et à la violence encore présente dans sa vie. Dans son roman graphique, « La camarade coucou » (aux éditions Futuropolis), l’artiste Anke Feuchtenberger crée un monde imaginaire dans lequel elle peut sonder par le dessin les méandres indicibles de ce qu’elle a vécu dans son enfance en RDA. Le beau-père de Neige Sinno a abusé d’elle quand elle était petite. Dans son livre, « Triste tigre », elle nous ouvre les portes de son esprit et examine la violence et surtout le silence qui entoure ce crime trop répandu. Le silence joue un rôle central dans le refoulement des traumatismes de l’enfance. Le dramaturge et metteur en scène Falk Richter ne le sait que trop bien : chez lui, la violence constituait un non-dit assourdissant. À la Schaubühne de Berlin, il aborde ce sujet dans sa pièce, une forme d’autofiction intitulée « The Silence ».

Disponible jusqu’au 27/10/2025