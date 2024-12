Conférence

Avez-vous déjà regretté quelque chose que vous n'avez pas osé faire ? De ne pas avoir osé parler à cette personne ? Et comment oser malgré nos peurs ? De timide à artiste de scène et créateur de contenus sur les réseaux, le mentaliste Charlie Haid partage avec vous les réflexions et les techniques de mentaliste qui lui ont permis de passer d'un grand timide qui ne parvenait pas à répondre à un simple « bonjour » vers quelqu'un capable d'engager la conversation avec n'importe qui en soirée, dans la rue, ou sur son lieu de travail.