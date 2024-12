Podcast

Avez-vous du mal à tenir un budget ? Êtes-vous paralysé à l’idée d’investir ? Les questions d’argent vous mettent-elles mal à l’aise ? Vincent Grard, financier et Directeur France de Trade Republic, une plateforme d’épargne en ligne, veut redonner confiance à chacun d’entre nous, et en particulier aux femmes. Il nous invite à explorer ce qui se cache derrière nos peurs et stéréotypes liés à ce sujet et nous donne tous ses conseils pour nous en libérer.