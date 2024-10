Documentaire Besoin d’un câlin ? Les copains sur Zoom, les jeux sur Steam, les séminaires en ligne, les apéros sur Skype, les cours de...

Conférence La marche, pèlerinage intérieur Marcher. S’éloigner. Se recentrer. Se ressourcer. Les marches au long cours, comme le pèlerinage du chemin de St-Jacques de...

Documentaire Mexique, histoire d’un garçon au féminin Dans le sud-ouest du Mexique, la terre des Zapotèques constitue une enclave où les hommes peuvent se revendiquer d’un...

Documentaire La psychiatrie en milieu carcéral – J’ai pété les plombs (2/2) \r

Dans notre société dite évoluée, quand on commet un délit grave, on est condamné et le cas échéant, on...

Documentaire Les troubles de l’attachement À partir de plusieurs témoignages et avis d’experts, cet épisode met en lumière les troubles de l’attachement, qui souvent...

Podcast Faut-il faire disparaître le genre ? Ne serions-nous pas plus heureux·ses si le genre n’existait pas, et ne servait pas à nous répartir et à...

Documentaire Le pouvoir de l’effet placebo Pendant des siècles, les placebos ont été considérés comme de la fausse médecine faisant appel à la tricherie et...

Documentaire Au coeur du cerveau : suis-je maître de moi-même ? Dans cette série, le neurologue David Eagleman fait partager ses connaissances sur le cerveau humain… Cet épisode s’intéresse à...