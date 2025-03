Podcast

Qu’est-ce qui détermine la transformation d’un amour-fusion en attachement plus stable et durable ? Quelle est la place de la neurobiologie dans la compréhension de l’amour ? Nos histoires d’amour sont-elles une répétition des premières interactions avec notre mère ? Aumicro d’Anne Ghesquière, Boris Cyrulnik, psychanalyste, neuropsychiatre, pionnier de la résilience, nous éclaire sur la complexité de cet élan vital qui nous dépasse et explore les mystères de l’attachement et ses impacts sur nos vies.