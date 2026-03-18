Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le développement des compétences orales selon les principes de l’approche neurolinguistique La conférence portera sur l’Approche Neurolinguistique (ANL), développée par Claude Germain et Joan Netten (2012), et son impact sur...

Podcast La maison du loup Ils sont six hommes et femmes. Six thérapeutes : psychiatres, psychologues, sexologues, assistant sociaux, et criminologues. Ils ont entre...

Podcast L’attachement : ce lien vital qui façonne l’avenir des enfants Découvrez une idée qui a littéralement transformé notre manière de comprendre les bébés et leur développement : la théorie...

Conférence Vers une nouvelle version de soi Cette conférence, enregistrée en live, vous invite à une réflexion sur le changement que nous traversons depuis quelques années....

Article 6 clés pour vaincre l’overthinking et le stress La rumination mentale est un phénomène insidieux qui s’apparente souvent à un disque rayé tournant en boucle dans notre...

Documentaire Quand les objets deviennent une prison : le syndrome de Diogène Il y a des réalités que l’on ne voit pas et pourtant elles sont bien là, au cœur de...

Conférence À la recherche du sens de la vie Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et écrivain, est l’un des penseurs contemporains les plus engagés dans la recherche de sens,...

Conférence La perversion narcissique Conférence donnée à la Libre Belgique par Christine Calonne, psychologue psychothérapeute, le 26.10.19 sur la « définition scientifique de la...

Podcast Se réinventer en écoutant son intuition Faut-il croire au destin ? Comment nourrir son intuition au quotidien ? En quoi les vibrations musicales et olfactives...

Documentaire Mon boulot, quelle galère \r

Des entreprises commencent à s’inquiéter des répercussions économiques d’une organisation des tâches de plus en plus épuisante et génératrice...

Conférence Diagnostic et prévention des risques psychosociaux La prévention des risques psycho-sociaux (RPS) s’inscrit en France dans l’obligation générale de prévention des risques professionnels issue de...

Documentaire Torture, tu vas parler Pour ce documentaire, la BBC a décidé de s’intéresser non pas aux victimes de torture mais aux tortionnaires eux...

Podcast C’est quoi ça, le nesting ? Après le cocooning, le nesting. Quand on fait son nid chez soi. Est-ce que l’avenir, c’est home sweet home ?...

Documentaire Pervers narcissique : le mâle du siècle Vampire de l’amour, loup déguisé en agneau ou encore terroriste de l’entreprise… en l’espace d’une décennie, le pervers narcissique...

Documentaire Voyage dans l’Espace-Temps – La Chance existe-t-elle vraiment? \r

Provoque-t-on la chance ou bien est-ce le contraire ? Préparez-vous à revisiter de fond en comble votre compréhension des...

Documentaire Les techniques de manipulation La manipulation mentale est l’ensemble des tentatives obscures ou occultes de fausser ou orienter la perception de la réalité...

Conférence Les clés pour gérer ses émotions Découvrez comment comprendre, identifier et gérer vos émotions pour naviguer efficacement dans la vie quotidienne. De la réaction automatique...

Documentaire Moi, en deuil Le deuil est une façon de répondre à l’expérience de la mort ; il permet de donner un sens...