Pardon à soi, culpabilité, paix intérieure, estime de soi, guérison émotionnelle, voix intérieure, libération des blessures… Anne Ghesquière reçoit Olivier Clerc, écrivain, fondateur de l’Association Pardon International et des Cercles de Pardon, inspirés de sa rencontre avec Don Miguel Ruiz. Nous passons notre temps à nous juger et à nous faire payer nos erreurs et nos fautes, qu’elles soient réelles ou imaginaires. Comment s’épanouir dans cet état permanent de tension intérieure ? D’où vient cette voix intérieure qui juge, accuse et alimente la culpabilité ? Comment sortir de nos guerres intérieures, apaiser le cœur et retrouver une véritable paix avec soi-même ? En quoi le pardon peut-il devenir un chemin de liberté profonde ?