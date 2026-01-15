Apprendre à vivre en paix avec soi, avec l’autre, à comprendre ce qui se passe chez soi ou chez l’autre quand on n’est plus en paix, comment retrouver soi-même un climat de paix ou accompagner l’autre sur ce chemin, voilà des apprentissages de base qui pourtant, ne sont pas dans les programmes scolaires. Thomas d’Ansembourg nous invite à regarder les rapports de force qui régissent nos relations depuis des millénaires, à remettre en question nos systèmes de pensées tant au niveau individuel que sociétal, à nous asseoir dans la chaise du discernement et à quitter nos zones de confort : un enjeu du vivre ensemble.