Alexandre Dana reçoit dans Métamorphose, Coco Brac de la Perrière conférencière, coach de dirigeants et instructrice MBSR. Ensemble, ils se demandent comment « Avoir le courage du conflit ». Pourquoi craignons-nous les conflits ? Et s’ils n’étaient pas des catastrophes, mais des opportunités ? Parfois, le conflit est nécessaire, il permet d’apporter de la transparence, de guérir des relations, et même de nous guérir nous-mêmes. Coco Brac de la Perrière, qui accompagne et coach des dirigeants et enseigne la méditation, nous montre que les conflits ne sont pas à fuir. Au contraire, ils peuvent être de puissants outils de croissance personnelle et relationnelle.