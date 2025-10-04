Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La mémoire de nos ancêtres : l’accueillir ou s’en affranchir ? Pour savoir qui on est, il faut savoir d’où on vient… Une maxime que nous connaissons tous et pourtant,...

Documentaire Le pouvoir de l’imaginaire L’être humain peut penser le monde de manière rationnelle mais il peut aussi l’imaginer. Sans imaginaire, sans doute pas...

Documentaire Les objets : miroirs de nous-mêmes Comment se fait-il que nous nous attachions à des objets ? Du doudou de notre enfance, aux bibelots qui...

Podcast Mieux vivre grâce la philosophie pratique ! Philosophie, confiance en soi, liberté, force intérieure, épreuves de la vie, joie, danse, vélo, méditation, sagesse… Où trouver la...

Documentaire Moi et les douleurs chroniques Les douleurs chroniques ne jouent pas leur simple rôle de système d’alarme ; elles sont des maladies à part...

Documentaire L’obéissance versus la liberté Qu’ont en commun un joueur de hockey sur glace, une religieuse et un designer de mode ? Chacun à...

Documentaire Oser échouer : pourquoi ? Si l’échec est difficile à accepter, il peut aussi être libérateur. « Twist » se penche sur ces ratages qui stimulent...

Documentaire L’énigme de la mort Comment ont évolué nos représentations de la mort alors que nous vivons dans une modernité toujours plus technologique ? Nous...

Documentaire Phobie scolaire, burn out de l´enfance Ils ne sont ni paresseux, ni « décrocheurs » mais atteints d´un mal étrange, la peur irrationnelle d´aller à...

Documentaire Mensonges, paresse, grignotage, nos petits et gros défauts Pourquoi grignote-t-on en dehors des repas ? Est ce un besoin physiologique ou émotionnel ? Pourquoi sommes-nous attirés par...

Documentaire Xenius – Pourquoi les gens beaux forcent-ils l’admiration ? \r

\r

Des études ont montré que nous avons tendance à attribuer des aptitudes sociales aux personnes présentant certains traits physiques....

Article Les différences essentielles entre psychologue et psychiatre Lorsque l’on cherche de l’aide pour des problèmes de santé mentale, il est crucial de comprendre les différences essentielles...

Podcast Fabrique de la ville et santé mentale Lieu de concentration des services, des emplois, des établissements scolaires et des établissements de santé, elles attirent un nombre...

Conférence Du plaisir et du sens dans la vie de tous les jours Conférence du Dr Serge Marquis, médecin spécialiste en santé communautaire et consultant dans le domaine de la santé mentale...

Article Oui, le deuil animalier existe La disparition d’un animal de compagnie, qu’il s’agisse d’un chien, d’un chat, ou d’un cheval, laisse souvent un vide...

Documentaire Ranger : l’ordre rend-il heureux ? À l’heure du commerce en ligne et de la fast-fashion, les gadgets et vêtements superflus finissent par encombrer nos...

Documentaire Psychiatrie, la vérité sur ses abus Cette présentation fascinante, en préparation depuis deux ans, met à nu les ravages des psychiatres au sein même de...