La question pourrait être tout simplement celle-ci : pourquoi se sont-ils quittés ? À quel moment celui que l’on a chéri, adoré, dont chacun des gestes provoquait un petit vacillement énamouré, est-il devenu insupportable, une somme de faiblesses, de manquements et de ridicules ? Comment le regard amoureux s’est-il transformé en regard assassin ? «La rupture» interrogera six témoins sur ce singulier changement de vision, sur ce moment de bascule où la fascination pour l’autre s’annule et laisse apparaître la cruelle banalité de l’être qu’on a aimé
Réalisé par Gérard Miller
© MORGANE x DEUX CAFES L’ADDITION – 2011