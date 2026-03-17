Conférence

Cette conférence, enregistrée en live, vous invite à une réflexion sur le changement que nous traversons depuis quelques années.

Le monde a évolué. Nos repères ont été bousculés. Nos priorités ont parfois été redéfinies. Mais qu’en est-il de nous, intérieurement ? Avons-nous simplement survécu aux bouleversements… ou avons-nous amorcé une transformation ?

À travers cette conférence, nous vous proposons :

– de comprendre pourquoi le changement est devenu une nécessité et non plus une option,

– d’explorer la notion de “mise à jour” intérieure,

– de réfléchir à votre propre mouvement de vie, et d’identifier les pièges qui nous empêchent d’avancer vers une version plus alignée et plus vivante de vous-même.

Cette rencontre est une invitation à respecter votre rythme tout en initiant le mouvement. Non pas pour devenir quelqu’un d’autre, mais pour oser évoluer.