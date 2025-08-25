Épuisement, surmenage, procrastination, perte de sens… Et si nous faisions juste assez ? Anne Ghesquière reçoit Gaëtan Cousin, docteur en psychologie et ancien chercheur à l’Université d’Oxford. Celui-ci nous invite à revisiter notre rapport à l’effort : celui qu’on nous impose, celui qu’on s’impose… et celui qui fait sens. Entre thérapie des schémas, motivation, charge mentale et exigence de performance, il explore avec finesse comment retrouver un équilibre entre action juste et respect de soi.