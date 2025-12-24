L’asthme est une maladie chronique qui affecte les voies respiratoires, provoquant une inflammation et un rétrécissement des bronches. Cette...
Dans divers domaines tels que l’hôtellerie, la restauration, la santé, le bien-être, l’événementiel ou encore les collectivités, le linge...
Les compléments alimentaires sont de plus en plus populaires parmi les Français. Offrant divers effets, ces produits apportent à...
Les puffs, ce sont des cigarettes électroniques jetables de 5ème génération. Ces tubes colorés coûtent moins d’une dizaine de...
Dans cet épisode méditatif, nous découvrirons comment accentuer rapidement notre souffle. Ce court exercice permet de relâcher les tensions...
Découvrez cette tendance qui s’inscrit dans la durée, ces nouvelles méthodes dites « détox ». Tout est bon pour se relaxer,...
Dans leur manière de vivre et de raconter la maladie, de la combattre, de trouver des solutions adaptées, ces...
Comment maintenir le lien avec le vivant ? Avec son environnement, son corps, son esprit… Si les réponses sont...
L’Allemagne compte environ 4 millions de personnes en situation de dépendance, dont les trois quarts sont pris en charge à...
Aujourd’hui, 7 enfants sur 10 possèdent une console de jeux vidéo. Nous avons suivi Théo ,13 ans, féru de...
Le curcuma, une épice éclatante souvent associée aux recettes indiennes, ne se limite pas à son rôle d’ingrédient culinaire....
Hermaphrodite, l’enfant d’Hermès et d’Aphrodite dans la mythologie grecque, a donné son nom à ce phénomène biologique. En quoi...
A plus de 40 ans, Laurence vit une dernière fois, les joies de la maternité. En effet, elles est...
Le port d’un appareil dentaire est une étape importante pour les enfants. Il marque l’arrivée de l’adolescence et constitue...
Chaque naissance est un moment unique, une rencontre bouleversante qui transforme une famille à jamais. Ce reportage nous plonge...
En 1975, l’interruption volontaire de grossesse était légalisée en France. Mais aujourd’hui, il est toujours compliqué d’interrompre sa grossesse....
46 % des Français adultes sont en surpoids. Plus grave encore : 15 % des Français sont obèses, soit...
Debout Cameroun aborde, sous un angle optimiste et neuf, la question de la lutte contre le SIDA en Afrique,...
Troubles bipolaires, schizophrénie, syndrome d’Asperger : les maladies mentales sont nombreuses et diverses. Un Français sur cinq est atteint...
Qui sont ces femmes qui choisissent de faire un enfant sur le tard ? Comment vivent-elles leur maternité ?...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site