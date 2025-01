Documentaire

« Primas » porte sur deux des nièces de Laure Bari qui ont subi d’atroces sévices sexuels durant leur enfance. Rocío a vécu ce qu’un enfant ne devrait jamais vivre. Devenue une jeune fille lumineuse, elle continue de lutter contre le souvenir de l’agression qui a laissé de nombreuses marques sur son corps. Avec ses proches elle vit, rit et parle de ce qu’elle a traversé pour mieux construire son futur. Avec sa cousine Aldana notamment, elle aussi abusée au cours de son enfance. Laura Bari les filme dans leurs joies du quotidien comme dans leurs confidences douloureuses, en Argentine puis à Montréal où le cirque et le théâtre vont leur permettre de renouer avec elles-mêmes, à cor(ps) et à cri.

Documentaire cathartique, « Primas », est le combat de deux jeunes filles, victimes de violences sexuelles, pour surmonter leurs traumas. D’une profonde humanité et d’une grande empathie, loin de tout voyeurisme, la réalisatrice Laura Bari accompagne ces jeunes filles et leur donne une voix pour briser ce lourd et long silence. Les deux cousines se livrent dans une intimité déconcertante sur leurs histoires déchirantes, leurs pensées, leurs rêves ou encore leurs quotidiens. Ensemble et faisant preuve d’une force extraordinaire, elles vont affronter leurs passés et reconquérir leurs histoires. L’art va être également un alliée dans leur chemin vers la guérisson, pour se réapproprier leurs corps porteurs des sévices vécues mais également pour oser enfin parler en leur nom.

« Primas » est un ainsi documentaire unique et collectif portant la voix de jeunes filles dans leur combat vers la reconstruction. Un message féministe s’inscrivant dans le mouvement .

Un film de Laura Bari

