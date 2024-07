Podcast



« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends. ». Nous connaissons tous cette citation de Nelson Mandela mais concrètement, comment parvenir à considérer les obstacles que nous rencontrons comme des opportunités à saisir ? Ancien champion du monde, Edgar Grospironest désormais conférencier en motivation. Il transmet les clés de la réussite qu’il a lui-même reçues et développées au fil des années. Dans son livre Quand on rêve le monde, publié aux éditions Altal, il s’appuie sur les avancées des neurosciences et partage ses conseils pour bâtir un mental d’acier et réaliser ses rêves les plus ambitieux.