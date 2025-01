Podcast

Est-il possible de faire taire le mental ? Quelle est la différence entre ruminations et réflexions productives ? Comment faire de nos pensées des alliées ? Le Dr Jean-Christophe Seznec, médecin psychiatre, consultant en entreprise et blogueur, propose une approche thérapeutique originale : l’ACT. Cette thérapie d’acceptation et d’engagement invite à accepter ses émotions et à développer une plus grande flexibilité mentale pour vivre une vie plus riche de sens et de sérénité, malgré les défis. Alors, prêts à vivre l’instant présent, à “défusionner vos pensées” et à affronter vos échecs et imperfections ?