Pourquoi persistons-nous à consommer un produit comme la cigarette malgré ses conséquences négatives largement démontrées ?La pathologie de l’addiction,...
Quel impact les autres ont-ils sur nous ? Pourquoi ne « sentons »-nous pas parfois une personne alors que c’est la...
Pendant longtemps, “décision” rimait avec “raison”, et se laisser envahir par ses émotions était signe de faiblesse, de mauvais...
Selon Jocelyne, le soutien reçu des proches est un puissant moyen d’influence. Mabea Meuleu Jocelyne est alumni du prestigieux...
En prenant la peine d’écouter et de décoder les comportements des gens, nous comprenons qui ils sont réellement. Tout...
Écriture, journaling, bibliothérapie, introspection, créativité, silence intérieur, pleine conscience… Dans un monde saturé d’écrans, avons-nous oublié le pouvoir simple...
L’actualité déprimante, l’énorme place que prend le travail dans nos vies, le délitement du tissu social, le sens de...
Le langage corporel et la communication non verbale sont au centre de ses études. Il nous propose d’ailleurs une...
Le pouvoir des émotions : comment dessinent-elles notre monde social ? Les grands événements de ces dernières années, comme...
L’enfance, cette période essentielle de construction et de découverte, a été profondément marquée par la pandémie de coronavirus. Les...
Les Cafés-Conférences du LPPC organisaient une table ronde exceptionnelle autour de l’état de la psychiatrie en France. Pour nourrir...
Dans ses ultimes études, le philosophe André Comte-Sponville s’attèle à répondre aux questions qui sous-tendent nos existences : comment...
Le deuil est une façon de répondre à l’expérience de la mort ; il permet de donner un sens...
Pourquoi grignote-t-on en dehors des repas ? Est ce un besoin physiologique ou émotionnel ? Pourquoi sommes-nous attirés par...
Aujourd’hui, nous parlons de créativité et nous nous questionnerons sur comment la stimuler ! On croit que la créativité...
Les performances techniques des images du cerveau associées à la clinique neurologique et à la psychologie permettent aujourd’hui d’aborder...
Existe-t-il des clés pour cultiver la bonne humeur même dans les moments difficiles ? Est-il possible d’apprendre à être...
À l’heure du commerce en ligne et de la fast-fashion, les gadgets et vêtements superflus finissent par encombrer nos...
Description des ressorts cognitifs et psychosociaux utilisés par les algorithmes et le marketing digital pour capter notre attention, nous...
A la découverte du pouvoir de l’attraction sexuelle et du comportement qu’il induit sur les amants : sans doute...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site