Conférence Prise de décision et addiction Pourquoi persistons-nous à consommer un produit comme la cigarette malgré ses conséquences négatives largement démontrées ?La pathologie de l’addiction,...

Podcast Ce que les autres nous révèlent de nous même Quel impact les autres ont-ils sur nous ? Pourquoi ne « sentons »-nous pas parfois une personne alors que c’est la...

Podcast Prise de décision : écoutons nos émotions Pendant longtemps, “décision” rimait avec “raison”, et se laisser envahir par ses émotions était signe de faiblesse, de mauvais...

Conférence Les autres, puissante source de motivation Selon Jocelyne, le soutien reçu des proches est un puissant moyen d’influence. Mabea Meuleu Jocelyne est alumni du prestigieux...

Conférence C’est vrai ce mensonge ? En prenant la peine d’écouter et de décoder les comportements des gens, nous comprenons qui ils sont réellement. Tout...

Podcast Les bienfaits psychiques et émotionnels des mots Écriture, journaling, bibliothérapie, introspection, créativité, silence intérieur, pleine conscience… Dans un monde saturé d’écrans, avons-nous oublié le pouvoir simple...

Podcast Êtes-vous en dépression ? L’actualité déprimante, l’énorme place que prend le travail dans nos vies, le délitement du tissu social, le sens de...

Conférence Le langage corporel et la communication non verbale Le langage corporel et la communication non verbale sont au centre de ses études. Il nous propose d’ailleurs une...

Conférence Le pouvoir des émotions Le pouvoir des émotions : comment dessinent-elles notre monde social ? Les grands événements de ces dernières années, comme...

Conférence L’enfance au temps du coronavirus : impact d’une pandémie L’enfance, cette période essentielle de construction et de découverte, a été profondément marquée par la pandémie de coronavirus. Les...

Podcast La sagesse, en quête d’un idéal Dans ses ultimes études, le philosophe André Comte-Sponville s’attèle à répondre aux questions qui sous-tendent nos existences : comment...

Documentaire Moi, en deuil Le deuil est une façon de répondre à l’expérience de la mort ; il permet de donner un sens...

Documentaire Mensonges, paresse, grignotage, nos petits et gros défauts Pourquoi grignote-t-on en dehors des repas ? Est ce un besoin physiologique ou émotionnel ? Pourquoi sommes-nous attirés par...

Podcast La créativité Aujourd’hui, nous parlons de créativité et nous nous questionnerons sur comment la stimuler ! On croit que la créativité...

Conférence Cerveau et psychothérapie Les performances techniques des images du cerveau associées à la clinique neurologique et à la psychologie permettent aujourd’hui d’aborder...

Podcast L’aventure de la bonne humeur, apprendre à être heureux Existe-t-il des clés pour cultiver la bonne humeur même dans les moments difficiles ? Est-il possible d’apprendre à être...

Documentaire Ranger : l’ordre rend-il heureux ? À l’heure du commerce en ligne et de la fast-fashion, les gadgets et vêtements superflus finissent par encombrer nos...

Conférence Pour une nouvelle culture de l’attention Description des ressorts cognitifs et psychosociaux utilisés par les algorithmes et le marketing digital pour capter notre attention, nous...