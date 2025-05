Conférence

Communiquer l’information de qualité à grande échelle est au cœur de nombreux enjeux sociaux, comme le changement climatique, le COVID-19 ou la justice sociale. Malheureusement, de façon générale, l’information circule de plus en plus via des réseaux sociaux, dont la modération souvent algorithmique ne promeut pas toujours l’information de qualité. L’une des difficultés centrales pour modifier cette tendance est l’élaboration d’un mécanisme qui permet d’identifier de manière fiable et légitime les contenus d’utilité publique. Récemment, le projet Tournesol, a été lancé pour combler ce manque. Tournesol invite tout un chacun à contribuer à l’identification des vidéos YouTube d’utilité publique. Pour cela, Tournesol demande aux contributeurs de comparer des paires de vidéos selon différents critères de qualité, comme la fiabilité du contenu, mais aussi l’importance du message et sa capacité à susciter des réflexions.

Dans cette conférence, Lê NGuyen Hoang alias @Scienc4All présentera le projet, ainsi que les questions importantes de recherches, notamment en psychologie, qu’il faut résoudre pour faire de ce projet un succès.