Podcast

Comment trouver de la joie face à une existence absurde ? Comment surmonter la confrontation entre nos désirs humains de sens et l’absence apparente de signification inhérentes à l’univers ? Comment se détacher de notre perpétuel espoir d’une vie meilleure ? De la pensée de Camus à la philosophie de Rosset, Christopher Laquieze, écrivain et philosophe, nous invite à plonger dans les profondeurs de l’existence, à confronter le réel et à embrasser l’absurde. Et si nous essayions d’accepter le silence du monde sans sombrer dans le désespoir ? Son nouveau livre intitulé Le silence de la joie est publié aux éditions Guy Trédaniel.