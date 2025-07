Podcast

Existe-t-il des clés pour cultiver la bonne humeur même dans les moments difficiles ? Est-il possible d’apprendre à être heureux comme on apprend à lire ? Lorsqu’on sait que la dépression reste « l’une des maladies les plus fréquentes de nos jours, et les plus coûteuses en qualité de vie », ce questionnement semble bien légitime. La dépression n’a plus aucun secret pour le Pr Michel Lejoyeux,professeur de psychiatrie, auteur de travaux de recherches et de livres best-sellers. Il nous livre des outils concrets et diversifiés pour redécouvrir une sérénité authentique et durable : épisode garanti 100% bonne humeur !