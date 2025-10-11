Ressources Dans la même catégorie

Conférence Quel remède à la méchanceté ? La méchanceté est une « qualité » intrinsèque et spécifique à l’Homme. Acte gratuit, elle implique toujours une victime et un...

Article Pourquoi tout le monde parle de charge mentale ? La charge mentale est devenue en quelques années un véritable sujet de société. On en parle dans les médias,...

Documentaire Faut-il se débarrasser de l’empathie ? Face aux grandes tragédies, on a tous envie d’être solidaires avec le monde entier. Mais on voit bien que...

Conférence Je ne crois pas aux fantômes, mais j’en ai peur Renaud Evrard, maître de conférences en psychologie à l’Université de Lorraine, a décrypté les mécanismes de la peur et...

Conférence Le talent est une fiction Samah Karaki est une neuroscientifique franco-libanaise spécialisée dans l’étude des mécanismes cérébraux liés à l’empathie et à la prise...

Documentaire Ceci est mon corps Victime d’un prêtre pédocriminel, Jérôme Clément-Wilz a documenté six ans de procédure jusqu’au procès. Un bouleversant journal filmé, à...

Article Pourquoi nous achetons pour exister : la psychologie de la consommation Dans un monde saturé de publicités, de vitrines virtuelles et de désirs sans cesse renouvelés, acheter n’est plus seulement...

Documentaire La mémoire de nos ancêtres : l’accueillir ou s’en affranchir ? Pour savoir qui on est, il faut savoir d’où on vient… Une maxime que nous connaissons tous et pourtant,...

Documentaire François Tosquelles: une politique de la folie Sous la forme d’un entretien ponctué d’images inédites, ce documentaire de 54′ dresse un portrait unique de ce personnage...

Documentaire Une vie ordonnée Peut-on trouver le bonheur en mettant de l’ordre ? La journaliste Ronja von Rönne interroge Saralisa Volm, réalisatrice et...

Conférence Le langage corporel et la communication non verbale Le langage corporel et la communication non verbale sont au centre de ses études. Il nous propose d’ailleurs une...

Documentaire Francoise Dolto, au nom de l’enfant La psychanalyste Françoise Dolto a révolutionné l’approche de l’enfance, jusqu’alors méconnue et peu étudiée. C’est elle qui découvre l’importance...

Conférence L’intelligence émotionnelle L’intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions, ainsi qu’à composer avec les émotions...

Conférence Cerveau et psychothérapie Les performances techniques des images du cerveau associées à la clinique neurologique et à la psychologie permettent aujourd’hui d’aborder...

Podcast Les vertus (ou non) de l’échec Anne Ghesquière, fondatrice de Métamorphose, Alexandre Dana, fondateur de Livementor, et Chrisitan Junod expert de la relation à l’argent,...

Podcast Apprivoiser la solitude Introspection, temps pour soi, introversion, déconnexion… Anne Ghesquière et Alexandre Dana explorent comment la solitude peut devenir le chemin...

Podcast L’aventure de la bonne humeur, apprendre à être heureux Existe-t-il des clés pour cultiver la bonne humeur même dans les moments difficiles ? Est-il possible d’apprendre à être...

Conférence Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? La promesse de bonheur faite aux peuples et aux individus ne constitue-t-elle pas à l’instar des religions et des...

Conférence La vie a-t-elle un sens ? Le sens de la vie est une question qui préoccupe l’humanité depuis des siècles. Il n’y a pas de...