C’est une souffrance dont on a conscience depuis peu et qui touche de plus en plus de gens : ce mal-là, c’est celui qui submerge celles et ceux qui observent de très près les changements climatiques et les dégradations environnementales. On parle de dépression verte, de burn-out bio ou d’eco-anxiété, pour désigner ce mal-être contemporain. Certains parlent même de solastalgie, un nouveau mot-valise qui désigne la nostalgie qui étreint ceux qui voient disparaître la nature qu’ils connaissaient depuis l’enfance. Entre sentiment d’impuissance, culpabilité et mauvaise conscience, comment faire pour ne pas perdre pied face aux mauvaises nouvelles de la planète ? Et comment ne pas céder à la tentation de la violence quand on se sent en décalage total avec le mouvement du monde et l’organisation de la société ?