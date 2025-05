Podcast

Pourquoi cherchons-nous tant à tout contrôler dans nos vies ? Quelle place donner au lâcher prise ? Comment retrouver un rapport plus apaisé à la vie, à nos émotions, à nos relations, sans vouloir tout prédire ou tout verrouiller ? Et si nous nous affranchissions de cette illusion qu’est le contrôle pour embrasser à nouveau pleinement la vie ? Anne Ghesquière et Alexandre Dana croisent leurs regards sur le thème du mois : S’abandonner à vivre. Aujourd’hui, ils vont parler de lâcher prise, de flow et de contrôle.