Conférence Le langage corporel et la communication non verbale Le langage corporel et la communication non verbale sont au centre de ses études. Il nous propose d’ailleurs une...

Documentaire Heureux, sans honte ? Lorsqu’on se sent humilié, insignifiant ou inutile, la honte qui en résulte peut être handicapante. À l’inverse, l’ostentation, l’avidité...

Conférence Les clés pour gérer ses émotions Découvrez comment comprendre, identifier et gérer vos émotions pour naviguer efficacement dans la vie quotidienne. De la réaction automatique...

Conférence Désobéir à la tyrannie des émotions Docteur en psychologie, Ilios Kotsou est chercheur au sein de la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique...

Conférence Comment guérir son enfant intérieur? Guérir son enfant intérieur est un chemin profondément personnel, mais aussi libérateur. Cela commence par reconnaître qu’il existe —...

Conférence L’enthousiasme, cet engrais qui fait fleurir l’enfance Né en 1971, fils du chercheur et pédagogue Arno Stern, il a grandi en dehors de toute scolarisation, expérience...

Conférence Le cerveau et l’aptitude au bonheur et au malheur Le cerveau joue un rôle essentiel dans notre aptitude au bonheur et au malheur. Notre bien-être émotionnel est en...

Podcast Comment le complotisme et les réseaux sociaux influencent nos perceptions L’essayiste, militante écologiste Naomi Klein nous aide à comprendre la propagation des discours complotistes aujourd’hui. Elle montre comment les...

Documentaire Utilise ton temps Pourquoi notre perception du temps varie-t-elle selon notre rythme de vie et nos activités ? Vingt-six minutes philosophiques pour explorer...

Documentaire Comment échapper à l’enfer ? Comment garder son humanité dans un monde en guerre ? À Gaza, Sabah Abu Ghanem goûtait à la liberté en faisant...

Documentaire Besoin d’un câlin ? Les copains sur Zoom, les jeux sur Steam, les séminaires en ligne, les apéros sur Skype, les cours de...

Conférence L’excellence et l’influence Talibi Haïdara nous fait comprendre que l’excellence entraîne systématiquement l’influence ! Diplômé de l’ESCA et de HEC Paris. Il...

Conférence La perversion narcissique Conférence donnée à la Libre Belgique par Christine Calonne, psychologue psychothérapeute, le 26.10.19 sur la « définition scientifique de la...

Documentaire Les secrets de la communication non verbale : ce corps qui parle ! Quel rapport y a-t-il entre le sourire de la Joconde et le comportement d’un terroriste? Découvrez les secrets du...

Podcast Comment concilier la joie et la tragédie de l’existence ? Comment trouver de la joie face à une existence absurde ? Comment surmonter la confrontation entre nos désirs humains...

Podcast Créer sa vie extraordinaire Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Clotilde Dusoulier, Master Coach certifiée et fondatrice de l’entreprise de coaching “Change ma vie”....

Documentaire Panique au volant Florence a une peur panique des voitures. Son mari Bruno et ses trois filles l’ont convaincue de consulter un...

Documentaire L’énigme de la mort Comment ont évolué nos représentations de la mort alors que nous vivons dans une modernité toujours plus technologique ? Nous...

Documentaire La santé mentale à l’épreuve de la Covid Déprime passagère, épuisement moral ou dépression ? À l’heure de la pandémie, de plus en plus de personnes s’interrogent sur leur...