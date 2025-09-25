L’actualité déprimante, l’énorme place que prend le travail dans nos vies, le délitement du tissu social, le sens de la vie que l’on ne trouve pas toujours, ou encore nos traumas perso ou collectifs : tout cela fait-il de nous des gens chroniquement déprimés, voire dépressifs ? Comment faire la différence entre une tristesse passagère et un état de dépression plus chronique ? Comment se comporter avec un·e proche qui va mal ? Existe-t-il des outils pour s’en sortir ? 