Anxiété, colère, repli, hypersensibilité… Anne Ghesquière et Olivier Piedfort-Marin nous éclairent sur les mécanismes profonds de nos émotions et leurs effets sur notre équilibre intérieur. Dysrégulation, traumas, TDAH, impulsivité, régulation optimale : découvrez une approche psychologique et pratique pour transformer vos émotions en alliées au quotidien. Docteur en psychologie et spécialiste de l’EMDR, Olivier Piedfort-Marin nous propose des outils concrets et accessibles pour retrouver apaisement, lucidité et sagesse intérieure.