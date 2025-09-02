Ressources Dans la même catégorie

Podcast Faire de nos vulnérabilités et de l’amour une force ! Jean-Pierre Goux ingénieur, entrepreneur, écrivain et conférencier, auteur du roman La Petite Princesse de la saga Révolution Bleue vient...

Article Pourquoi faire une psychanalyse ? La psychanalyse est une démarche introspective qui suscite souvent curiosité et débats. Héritée des travaux de Sigmund Freud, elle...

Article Les bienfaits de l’écriture sur la santé mentale L’écriture, souvent perçue comme un simple outil de communication ou une activité artistique, possède en réalité des vertus insoupçonnées...

Podcast L’art d’en faire juste assez, doser ses efforts Épuisement, surmenage, procrastination, perte de sens… Et si nous faisions juste assez ? Anne Ghesquière reçoit Gaëtan Cousin, docteur...

Conférence Les vacances « forcées » ? La période des vacances d’été dans notre société est synonyme de voyages, fêtes, loisirs, réunions amicales… autant de choses...

Conférence La colère : une émotion à explorer La colère est une émotion saine, qui nous amène à nous affirmer. Ne pas la ressentir nous rend effacé(e),...

Conférence Suis-je amoureux ? Le but est de se donner les moyens de vivre l’amour véritable. Pour cela il est nécessaire de le...

Podcast Retrouver l’émerveillement Émerveillement, nature, corps, magie du vivant… Le peintre, sculpteur et auteur de bande dessinée Jean-Marc Rochette nous invite à...

Podcast Laurie Darmon : apprendre à aimer son corps Le chemin vers l’acceptation de son corps peut parfois être semé d’embûches et de défis. Comment parvenir à se...

Conférence Voyage à travers la foule La foule est un objet de mystères, elle fait peur et semble incontrôlable. Mehdi Moussaïd, chercheur en science cognitive,...

Conférence Résilience, transformer nos contraintes en moteurs d’évolution De la contrainte subie au changement choisi, en se basant sur son parcours de sportive de haut niveau en...

Documentaire Les ruses du désir : la rupture La question pourrait être tout simplement celle-ci : pourquoi se sont-ils quittés ? À quel moment celui que l’on...

Conférence Autour de la psychologie cognitive La psychologie cognitive est une branche de la psychologie qui s’intéresse aux processus mentaux impliqués dans la perception, la...

Documentaire Comment expliquer la mort aux enfants? Les questions que les enfants se posent sur la mort prennent au dépourvu bien des parents. Quand la mort...

Documentaire Communauté et solitude Ronja von Rönne part à la recherche du bonheur en communauté. En faisant de l’aviron, elle teste la puissance...

Podcast Réaliser nos rêves pour faire advenir la révolution bleue Comment réaliser nos rêves ? Dans cet épisode, Jean-Pierre Goux nous parle des rêves. Des rêves au sens propre,...

Podcast Se réapproprier sa vie avec Laurent Gounelle Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Laurent Gounelle, écrivain. Et si le pouvoir de décision était essentiel à notre humanité...

Documentaire Le pouvoir des caresses Pour les animaux sociaux que nous sommes, les contacts physiques représentent un besoin vital : le « langage » du toucher, que...

Documentaire La révolution Dolto Françoise Dolto a bataillé toute sa vie pour qu’on s’intéresse aux enfants au moins autant, sinon plus, qu’aux adultes....