Conférence

Le pouvoir des émotions : comment dessinent-elles notre monde social ? Les grands événements de ces dernières années, comme la pandémie, les crises, les conflits armés, les changement technologiques et les mouvements migratoires, provoquent d’importants changements pour l’humanité. Ils affectent également nos émotions et la manière dont nous entrons en interaction et en relation avec les autres. Ces événements peuvent engendrer un sens de la communauté, réunir les personnes et renforcer nos relations sociales ; elles peuvent aussi provoquer des conflits et des tensions sociales. Les émotions que chacun de nous ressent peuvent être à l’origine de transformations sociales importantes. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit au cours de l’histoire. Les émotions que nous ressentons lors de compétitions sportives, de concerts, de guerres, de maladies ou en politique, ont provoqué de grands changements pour l’humanité.Des questions se posent alors : en sommes-nous conscients ? Pouvons-nous contrôler nos émotions et celles des autres ? Avons-nous réellement le pouvoir de changer le monde à partir de nos émotions ? Lors de cette conférence, Eva Sotomayor nous parlera des émotions collectives, de leur influence sur notre comportement et sur nos prises de décision.