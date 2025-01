Podcast

Que peuvent apporter les médecines psychédéliques, ces « médecines de l’âme », à la psychiatrie moderne ? Comment se déroule une thérapie psychédélique ? Quelles implications éthiques soulèvent ces pratique ? Comment encadrer leur usage en toute sécurité ? Dominique Nora, journaliste et grand reporter, s’est aventurée dans ce domaine encore tabou et interdit en France à travers une grande enquête. Elle nous en dit plus sur le mystère de ces états de conscience modifiés grâce aux témoignages qu’elle a récoltés et sur les avancées cliniques dans ce domaine.