Podcast

Procrastination, surcharge mentale, multitâche, manque de temps, distractions numériques… Et si tous ces blocages étaient des signaux d’alerte à écouter plutôt qu’à subir ? Anne Ghesquière reçoit Fabien Olicard, mentaliste, auteur et expert en gestion du temps, pour apprendre à reprendre la main sur notre quotidien. Pourquoi avons-nous l’impression de courir sans arrêt ? Comment sortir du piège de la procrastination ? Peut-on vraiment gagner du temps en ralentissant ? Avec clarté et précision, Fabien Olicard partage des outils concrets et efficaces pour transformer notre rapport au temps et retrouver de l’espace mental.