Comment respire-t-on ? Que dit de nous le souffle ? En respirant en conscience, nous activons une énergie puissante...
Boris Cyrulnik vous propose, à travers son exposé, une réflexion sur la notion d’attachement et de sécurisation. Pendant ces...
Qu’est-ce que le trauma ? Qu’est-ce que la résilience ? Comment la permettre, pour soi et les autres ?...
Lorsqu’on se retrouve dans une salle d’attente, il y a souvent un petit plaisir coupable à feuilleter la pile...
Loin de ces creuses injonctions à rire qui pullulent dans l’espace médiatique et festif, il existe une longue tradition...
Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes souffrent de troubles mentaux dans le monde, selon les données de l’Organisation Mondiale...
Lieu de concentration des services, des emplois, des établissements scolaires et des établissements de santé, elles attirent un nombre...
Ce talk met en avant l’idée que les critiques, qu’elles proviennent des clients, de la famille ou des réseaux...
On estime aujourd’hui qu’environ 1 % des hommes éprouvent une attirance sexuelle pathologique pour les enfants. Si la pédophilie...
\r\nDans notre société dite évoluée, quand on commet un délit grave, on est condamné et le cas échéant, on...
Quelles pratiques mettre en place pour nourrir sa vie intérieure ? Comment faire pour se reconnecter à soi et...
Le neurologue américain David Eagleman fait partager ses connaissances sur le cerveau humain qui capte, analyse et trie des...
À l’heure du commerce en ligne et de la fast-fashion, les gadgets et vêtements superflus finissent par encombrer nos...
Quand on devient parent, lire une histoire chaque soir à ses enfants fait partie des missions de base. Certains...
Hommes et femmes viennent-ils au monde avec le même cerveau ? La question est aussi vieille que le monde....
Les douleurs chroniques ne jouent pas leur simple rôle de système d’alarme ; elles sont des maladies à part...
À sa sortie d’hôpital psychiatrique, où il a été pris en charge pour sa bipolarité, Pat est déterminé à...
“Je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d’incendie, tout comme les immeubles. Sous la tension...
Ronja von Rönne part à la recherche du bonheur en communauté. En faisant de l’aviron, elle teste la puissance...
Séduisant et terrifiant. Manipulateur et narcissique. Malsain et dangereux. Les psychopathes sont parmi nous ! Plongez dans le monde...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site