Ressources Dans la même catégorie

Podcast Catharina von Bargen : respire… et découvre qui tu es ! Comment respire-t-on ? Que dit de nous le souffle ? En respirant en conscience, nous activons une énergie puissante...

Conférence Le rôle de l’attachement dans la construction de la personne Boris Cyrulnik vous propose, à travers son exposé, une réflexion sur la notion d’attachement et de sécurisation. Pendant ces...

Conférence Ce qu’on vous a jamais dit sur la résilience Qu’est-ce que le trauma ? Qu’est-ce que la résilience ? Comment la permettre, pour soi et les autres ?...

Documentaire Pourquoi a-t-on besoin du sensationnalisme ? Lorsqu’on se retrouve dans une salle d’attente, il y a souvent un petit plaisir coupable à feuilleter la pile...

Conférence Fait-il bon rire ? Loin de ces creuses injonctions à rire qui pullulent dans l’espace médiatique et festif, il existe une longue tradition...

Article 5 documentaires portant sur la santé mentale à suivre absolument Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes souffrent de troubles mentaux dans le monde, selon les données de l’Organisation Mondiale...

Podcast Fabrique de la ville et santé mentale Lieu de concentration des services, des emplois, des établissements scolaires et des établissements de santé, elles attirent un nombre...

Conférence Oser, recevoir des critiques Ce talk met en avant l’idée que les critiques, qu’elles proviennent des clients, de la famille ou des réseaux...

Documentaire Peut-on soigner les pédophiles? On estime aujourd’hui qu’environ 1 % des hommes éprouvent une attirance sexuelle pathologique pour les enfants. Si la pédophilie...

Documentaire La psychiatrie en milieu carcéral – J’ai pété les plombs (1/2) \r

Dans notre société dite évoluée, quand on commet un délit grave, on est condamné et le cas échéant, on...

Podcast Explorer sa vie intérieure, plus heureux et libre Quelles pratiques mettre en place pour nourrir sa vie intérieure ? Comment faire pour se reconnecter à soi et...

Documentaire Au coeur du cerveau – Ai-je besoin des autres? Le neurologue américain David Eagleman fait partager ses connaissances sur le cerveau humain qui capte, analyse et trie des...

Documentaire Ranger : l’ordre rend-il heureux ? À l’heure du commerce en ligne et de la fast-fashion, les gadgets et vêtements superflus finissent par encombrer nos...

Podcast Les bons contes font-ils les bons enfants ? Quand on devient parent, lire une histoire chaque soir à ses enfants fait partie des missions de base. Certains...

Documentaire Féminin, masculin : le cerveau a-t-il un genre ? Hommes et femmes viennent-ils au monde avec le même cerveau ? La question est aussi vieille que le monde....

Documentaire Moi et les douleurs chroniques Les douleurs chroniques ne jouent pas leur simple rôle de système d’alarme ; elles sont des maladies à part...

Podcast Comment mieux appréhender les troubles de l’humeur ? À sa sortie d’hôpital psychiatrique, où il a été pris en charge pour sa bipolarité, Pat est déterminé à...

Conférence Burn-out un nouvelle épidémie au XXème siècle ? “Je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d’incendie, tout comme les immeubles. Sous la tension...

Documentaire Communauté et solitude Ronja von Rönne part à la recherche du bonheur en communauté. En faisant de l’aviron, elle teste la puissance...