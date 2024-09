Documentaire

On connaît la puissance des images. Leur capacité à capter notre attention, à nous séduire et à nous donner envie d’acheter des produits. On connaît un peu moins bien la puissance du son. On sent bien que certaines mélodies nous détendent et que certains bruits nous heurtent, mais je ne me rendais pas compte à quel point une grande partie des sons qui m’entourent ont été soigneusement conçus pour produire un effet particulier.

Juliette Volcler est critique sonore et chercheuse indépendante. Dans son dernier livre, L’orchestration du quotidien, Design sonore et écoute au 21e siècle (La Découverte, 2022), elle s’intéresse à tous ces sons composés et à nos manières de les percevoir et d’y réagir.

Après l’avoir lu, j’ai commencé à entendre différemment les bip-bip de mon lave-linge, le jingle de la sncf et le ding de mon pass navigo. Pourquoi certains sons nous plaisent et d’autres nous agressent ? Jusqu’où peut-on contrôler notre environnement sonore ? Quel pouvoir a le son ?

Avec aussi Victor Stoichita, ethnomusicologue au CNRS