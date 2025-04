Conférence

Plongée dans les méandres de l’esprit, la schizophrénie bouleverse les frontières entre le réel et l’imaginaire. Elle s’impose comme une énigme psychiatrique, à la fois déroutante et profondément humaine. Ceux qui en souffrent expérimentent une perception altérée du monde, comme si leur réalité se détachait de celle des autres. Ce trouble psychique majeur, souvent stigmatisé et mal compris, affecte les pensées, les émotions, les comportements et surtout la manière dont la personne interprète son environnement.