Podcast

C’est quoi, un trouble psychique ? Qu’est-ce qu’on en fait ? Comment être la ou le meilleur·e allié·e possible pour des personnes concernées par le sujet ? Que faire lorsqu’on constate chez un·e proche des comportements laissant penser à un trouble psychique (délire, propos incohérents, agitation) ? En tant que société, comment s’organiser pour faire en sorte que la vie des personnes concernées et de leurs proches soit aussi « normale » que possible ?

Dans cet épisode, Camille Teste et Daniel Batoula reçoivent Lucille Zolla et Maxime Perez Zitvogel, cofondateur·ices de la Maison Perchée. Concerné·es l’une par la schizophrénie, l’autre par la bipolarité et formé·es à la pair-aidance (le soutien entre personnes concernées), iels nous aideront à y voir plus clair.