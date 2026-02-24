Rumination mentale, culpabilité, pensées répétitives, anxiété, dialogue intérieur, santé mentale, cerveau en mode par défaut, surcharge mentale, multitâche, créativité… Anne Ghesquière reçoit Yves-Alexandre Thalmann, psychologue et spécialiste des émotions. Pourquoi notre esprit revient-il sans cesse sur les mêmes pensées ? Les ruminations sont-elles forcément néfastes ? Et que faire sinon de nos culpabilités qui s’infiltrent en silence et nous enferment dans un dialogue intérieur sévère et stérile ? Yves-Alexandre Thalmann explore le sujet de la culpabilité, les 3 composantes de la rumination mentale, le rôle de notre mode « par défaut » et nous offre des techniques concrètes pour apaiser notre esprit.