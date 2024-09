Podcast

Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Gwénaëlle Persiaux, psychologue clinicienne en environnement psychiatrique et psychothérapeute. Depuis tout petit, pour ne pas ressentir certaines émotions pour ne pas souffrir, certains se construisent une carapace, se coupant ainsi des autres, fuyant l’intimité et la proximité affective, ils ont du mal à dialoguer et à exprimer leurs émotions et sentiments. Tout cela peut être un signe d’un attachement dit « évitant ». Dans son dernier livre Coupé des autres, coupé de soi – Quand la distance affective cache des blessures d’attachement , aux éditions Eyrolles, son objectif est de nous accompagner sur un chemin de guérison des blessures de l’enfance pour libérer nos vieux schémas et trouver la sécurité intérieure.