Conférence En finir avec l’esclavage technologique ? Est-ce qu’on peut encore vivre des aventures au XXIème siècle ? Nos téléphones portables nous enchaînent-ils aux réseaux sociaux...

Podcast Renaitre : la foi au corps et au coeur Marion Duchêne reçoit Alexandra Rosenfeld professeure de yoga, ancienne athlète et ancienne Miss France. Que se passe-t-il quand un...

Podcast Que faire si on avait une année sabbatique ? Anne Ghesquière et Alexandre Dana croisent leurs regards sur le thème du mois : que faire si on avait...

Documentaire Moi et le burn-out Le syndrome d’épuisement professionnel ne fait pas de distinction de branche d’activité. Il concerne un nombre croissant de personnes...

Conférence L’art de boire le thé avec un crocodile ! Dans ce récit sauvage et captivant, l’exploratrice suisse, qui a marché 20 000 km en solitaire, révèle comment un simple...

Conférence Au début est la confiance La confiance est bien plus qu’une attitude face au risque : elle est relation au monde. Or, nos relations...

Conférence Nos pensées et mots à côté de la plaque Qu’est-ce qui nous pousse à créer des choses contre nous, parfois même sans le vouloir ? Dans cette conférence...

Conférence Devenir pleinement soi-même L’écrivain Laurent Gounelle nous plonge dans le monde de la spiritualité. Laurent Gounelle est un romancier, ancien spécialiste des...

Documentaire Communauté et solitude Ronja von Rönne part à la recherche du bonheur en communauté. En faisant de l’aviron, elle teste la puissance...

Article Comment l’effet Tiffany altère-t-il notre vision du passé ? L’effet Tiffany est un phénomène fascinant qui influence notre perception du passé. Ce terme est utilisé pour décrire une...

Documentaire Mexique, histoire d’un garçon au féminin Dans le sud-ouest du Mexique, la terre des Zapotèques constitue une enclave où les hommes peuvent se revendiquer d’un...

Conférence Jung, un voyage vers soi Éveilleur et visionnaire, Jung n’a cessé de rappeler que c’est à l’intérieur de la psyché humaine que se trouvent...

Podcast Les 4 accords toltèques – Apprendre à accepter En 1997, Don Miguel Ruiz fait paraître un livre qui deviendra un best-seller mondial : « Les quatre accords toltèques »....

Documentaire Phénomènes Inexpliqués – Dédoublement de personnalité Dans les plus sombres recoins de l’esprit, il existe une prison dans laquelle les détenus ignorent qui ils sont....

Conférence La motivation, moteur de l’adaptation La motivation joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs et la prise de décision. Mieux comprendre les...

Documentaire Détresse psychologique au travail, le tabou \r

En Allemagne, le nombre d’arrêts de travail liés à un problème psychologique a augmenté de 75 % en dix...

Documentaire J’entends des voix qui me parlent : Ils témoignent Quatre hommes et deux femmes qui entendent des voix alors que personne ne leur parle, racontent ce qu’ils ont...

Documentaire Le prix à payer : célèbres et puissants, ils se confient à Gérard Miller Quel est le prix à payer pour devenir riche et célèbre ? Une question à laquelle six personnalités différentes...

Documentaire L’importance de l’amitié Les relations d’amitiés sont uniques. Certaines débutent dès l’enfance et durent de nombreuses années. Quelle influence ces relations ont-elles...