Comment devient-on un bourreau ? Bernard Gerland, n’aurait jamais pensé pouvoir un jour abattre quelqu’un de sang-froid et puis il y a eu la guerre. Appelé sous les drapeaux en Algérie, cet instituteur chrétien a vu ses valeurs voler en éclat. Un portrait suivi d’un débat avec la psychologue Françoise Sironi.