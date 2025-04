Conférence

La conférence portera sur l’Approche Neurolinguistique (ANL), développée par Claude Germain et Joan Netten (2012), et son impact sur le développement des compé- tences orales chez les apprenants de langue étrangère. Nous explorerons les principes fondamentaux de cette approche qui privilégie l’apprentissage implicite de la langue à travers une exposition continue et une pratique répétée dans des contextes significatifs afin de développer la « grammaire in- terne » de l’apprenant. Nous verrons notamment comment l’ANL pense le dévelop- pement de l’oralité en s’appuyant sur la boucle de la littéra- tie, selon laquelle la compréhension orale précède la pro- duction orale qui elle-même précède le développement des compétences écrites. En contraste avec les méthodes com- municatives qui offrent un panel éclectique de propositions didactiques, l’ANL propose un guidage de l’enseignant très précis qui mérite d’être discuté.