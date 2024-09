Podcast



Otto Rank, né Otto Rosenfeld le 22 avril 1884 à Vienne et mort le 31 octobre 1939 à New York, est un psychologue et psychanalyste autrichien. D’abord membre du premier cercle freudien, secrétaire de la Société psychanalytique de Vienne et membre du « comité secret », l’évolution de ses recherches lui vaut d’être exclu de l’Association psychanalytique internationale en 1930. Il est considéré comme un dissident du mouvement international. Otto Rank est originaire de Vienne, issu d’une famille de la moyenne bourgeoisie juive. Fils de l’artisan d’art Simon Rosenfeld, il est contraint, dans un premier temps, de travailler lui-même comme artisan et de renoncer aux études supérieures. Il prend le nom de Rank à l’âge de dix-neuf ans, en référence au bon Dr Rank de la pièce d’Ibsen, « La Maison de poupée ». Il lit à vingt ans « L’Interprétation des rêves » de Freud et écrit un essai que le psychanalyste Alfred Adler transmet à Freud. Il devient dès lors un psychanalyste du premier cercle et, en 1906, devient le premier secrétaire de la Société psychanalytique de Vienne et à ce titre, l’auteur des transcriptions des minutes de la société viennoise (conférences et d’échanges), de 1906 à 1918. En 1924, il publie « Le Traumatisme de la naissance », s’intéresse à ce qui se trouve avant le complexe d’Œdipe et propose une vision différente de celle de la psychanalyse d’orientation freudienne. Sigmund Freud l’analyse brièvement jusqu’à fin décembre 1924 puis le rejette ; Rank se trouve exclu des cercles psychanalytiques freudiens. En 1926, Rank s’installe à Paris, devenant l’analyste d’Henry Miller et d’Anaïs Nin, avec qui il a une courte liaison. Il voyage en Amérique, où il rencontre un certain succès. Il est invité notamment à la société de Rochester pour la Protection de l’enfance en danger où travaille alors Carl Rogers. Il est exclu de l’Association psychanalytique internationale le 10 mai 1930. En octobre 1939, il meurt à New York à l’âge de 55 ans, des suites d’une septicémie.