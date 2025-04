Podcast

Toxicité, infidélité, disputes et incompréhensions… Et si nos relations étaient porteuses d’un sens qui nous échappe, fruit d’héritages et conditionnements inconscients ? Comment s’en libérer pour vivre pleinement et s’autoriser à, enfin, être heureux en amour ? Que nos amours disent-ils de nous et comment peuvent-ils nous faire avancer ? Dans son ouvrage « Amour et sens de nos rencontres : de l’amour subi à l’amour choisi », aux ed.Eyrolles, Juliette Allais explore ce que disent de nous nos choix de partenaires et la façon dont nous vivons et parfois subissons notre lien à l’autre dans le couple.