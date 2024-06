Podcast

Comment surmonter les traumatismes les plus violents ? Comment sortir de la honte et du tabou ? Pendant des années, Vahina Giocante a subi l’inceste de son père dans le silence et la souffrance. Lorsqu’elle apprend que sa sœur en est également victime, c’est le déclic pour dénoncer ces violences, puis pas à pas, se reconstruire. Dans son livre « À corps ouvert » publié aux éditions Robert Laffont, elle raconte son parcours de reconstruction et de guérison bien qu’elle se retrouve confrontée à la lâcheté de son père qui refuse d’admettre son crime. Malgré les obstacles, Vahina Giocante nous le prouve, on peut s’en sortir, même en aillant vécu les pires abus. Épisode #97