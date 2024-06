Podcast



Vous aussi vous parlez à votre chat ? Ou à votre chien ? Et si eux, avaient aussi la parole, que pourraient-ils nous répondre ? C’est tout l’enjeu de l’éthologie : mettre des mots sur les comportements des animaux. Aujourd’hui membre à part entière de nos familles et foyers, on pourrait même presque parler de psychologie. « Il est comme notre gamin », diraient certains. Après tout, le matou ou le toutou du coin à déjà bien son propre médecin, un vétérinaire. Comment mettre tout ça en lien ? Ethologie, psychologie, biologie ou médecin ?Pour en parler, ce soir nous recevons Sarah Jeannin, psychologue et éthologue. En bref, une experte du comportement animal dont l’être humain. Et pas seulement dans la théorie, mais aussi et surtout sur le terrain.