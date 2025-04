La conférence portera sur l’Approche Neurolinguistique (ANL), développée par Claude Germain et Joan Netten (2012), et son impact sur...

Guila Clara Kessous reçoit dans Métamorphose Marie Eloy, journaliste et fondatrice de réseaux féminins. Quand on pense « leaders », ce...

Quoi de plus banal que le langage ? Il est notre milieu, autant que l’air que nous respirons. Et...

Description des ressorts cognitifs et psychosociaux utilisés par les algorithmes et le marketing digital pour capter notre attention, nous...

Dans trois hôpitaux publics de la région parisienne, une psychologue et deux médecins reçoivent des hommes et des femmes...

La promesse de bonheur faite aux peuples et aux individus ne constitue-t-elle pas à l’instar des religions et des...

Podcast

Ils sont six hommes et femmes. Six thérapeutes : psychiatres, psychologues, sexologues, assistant sociaux, et criminologues. Ils ont entre...