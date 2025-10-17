Météo intérieure, hypersensibilité, deuil, spiritualité, synchronicités, signes invisibles, reliance au ciel… Pendant vingt-cinq ans, Marie-Pierre Planchon a été la voix familière des bulletins marins de France Inter. Aujourd’hui, elle nous entraîne dans une traversée intime où les nuages, les tempêtes et les éclaircies deviennent autant de métaphores de nos vies. Marion Duchêne reçoit Marie-Pierre Planchon. Ensemble, elles explorent la puissance de la nature comme miroir de nos émotions, la force des synchronicités et l’art d’accueillir les signes qui jalonnent notre chemin. Une rencontre vibrante entre verticalité du ciel et profondeur de l’âme.