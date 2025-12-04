Fleur et Amélie Desazars partagent comment leur propre combat contre l’acné les a poussées à créer leur marque en utilisant leur complexe comme moteur d’authenticité et de connexion avec leur communauté. Elles soulignent l’importance de partager des histoires authentiques pour répondre aux besoins des consommateurs et encouragent ceux qui ont des complexes à trouver leur communauté pour transformer leurs difficultés en opportunités. Amélie et Fleur sont sœurs. En 2019, elles arrêtent la pilule contraceptive et suite à ça vivent un même combat : l’acné. Ne se retrouvant plus dans les solutions proposées, elles décident de créer la leur, avec l’appui de professionnels de santé.