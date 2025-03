Conférence

La prévention des risques psycho-sociaux (RPS) s’inscrit en France dans l’obligation générale de prévention des risques professionnels issue de la loi du 31 décembre 1991 et complétée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Dès lors, si la présence de RPS est avérée sur un site, dans un service, ou au sein d’une équipe, il s’agit d’évaluer plus précisément ces risques dans le but de mettre en place un plan d’action. L’objectif de cette conférence est de décrypter les facteurs de risques dits « psycho-sociaux », et plus particulièrement les mécanismes en jeu dans le cas du harcèlement moral au travail. Il s’agit de montrer que les facteurs de risques psycho-sociaux résultent d’une combinaison de dimensions personnelles et de contextes organisationnels propices à leur développement.