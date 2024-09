Documentaire



Comment les émotions traversent les enfants ? Comment, au final, les structurent-elles ? Comment l’enfant les traverse-t-il ? Incapable de pouvoir y parvenir bébé, l’enfant cherche au fur et à mesure à organiser ses émotions. Et c’est par le biais de ce que l’Autre lui renvoie qu’il va pouvoir interpréter, traverser ou refouler son émotion. C’est bien dans le miroir de l’Autre que l’émotion évolue et induit un comportement. Par ponctuation, le film invite des professionnels à nous éclairer sur ces questions fondamentales qui interrogent l’accompagnant d’un enfant dans sa construction. Mais c’est avant tout par le biais des enfants eux-mêmes que le documentaire nous propose de saisir le cheminement et l’irrigation de ces émotions, dont la fluidité est garante pour tous de santé psychique. Un documentaire d’Anne Jochum.