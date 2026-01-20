Qui n’a pas rêvé un jour de disparaître, de devenir transparent, de s’abstraire pour un temps de la marche du monde ? A une époque où les sollicitations sont constantes et le rythme de travail parfois infernal, certains parviennent à prendre le recul nécessaire en préservant leur équilibre intérieur par la marche ou la méditation. D’autres cherchent l’abstraction dans des comportements plus risqués, qui peuvent devenir pathologiques : se fondre dans son travail jusqu’au burn-out, s’évader dans des paradis artificiels, se priver de nourriture. D’où vient ce besoin de disparaître ? Qui touche-t-il et pourquoi ? S’abstraire du monde, est-ce une façon de renaître à soi ?