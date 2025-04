Conférence

Conférence du Dr Serge Marquis, médecin spécialiste en santé communautaire et consultant dans le domaine de la santé mentale au travail, à l’Université de Montréal. Depuis plus de trente ans, Serge Marquis s’intéresse à la santé des organisations. Il a développé un intérêt tout particulier pour le stress, l’épuisement professionnel et la détresse psychologique dans l’espace de travail. Dans cette conférence, Serge Marquis nous apprend à poser un regard attentif sur nos vies pour retrouver du plaisir et du sens dans la vie de tous les jours.